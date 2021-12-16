Коронавирус на Днепропетровщине 16 декабря: статистика заболеваемости снова растет

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Кривом Роге.
На Днепропетровщине статистика заболеваемости коронавирусом снова ползет вверх. По состоянию на 16 декабря в регионе было зафиксировано 386 новых случаев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Кривом Роге — 113, в Днепре — 70, в Никополе — 18, в Каменском — 11. За сутки от недуга скончался 41 человек.
С начала пандемии в регионе обнаружили 239 404 случая COVID-19. Побороли недуг 225 295 человек.
Напомним, что по состоянию на утро 16 декабря в Украине зафиксировали 9590 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 355 человек.
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