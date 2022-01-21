Коронавирус бьет рекорды: в мире обнаружили наибольшее суточное количество заражений с начала пандемии

Рекордные показатели фиксируют в разных странах мира.

В мире за прошедшие сутки выявили 3,5 млн новых случаев инфицирования коронавирусом — это больше всего с начала COVID-пандемии.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 21 января.

Рекордный показатель, в частности, зафиксирован в Германии: более 140 тыс. больных в сутки. Кроме того, более 100 тыс. инфицированных ежедневно фиксируют в Великобритании, Франции и Италии.

Тем временем нижняя палата парламента Австрии проголосовала за закон об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса. Он вступит в силу с 4 февраля 2022-го. Кроме того, через месяц невакцинированных начнут штрафовать по меньшей мере на 600 евро. В то же время, чтобы стимулировать людей делать прививки, австрийские власти накануне ввели национальную лотерею. Каждый десятый билет принесет владельцу ваучер в размере 500 евро. На что их можно будет потратить, в правительстве пока не уточнили.

За сутки в мире обнаружили три с половиной миллиона новых случаев COVID-19 | Новости мира

Как сообщалось, в ВОЗ не рекомендуют странам закрывать границы из-за штамма коронавируса "Омикрон", который сейчас распространяется по миру. В организации говорят, что это не предотвращает распространение COVID-19, вредит экономике государств. Советуют также не требовать подтверждения прививки от коронавируса как главного условия для въезда, потому что вакцины неравномерно распределяются в мире.

Читайте также: