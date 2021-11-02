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Коронавирус атакует Днепропетровскую область: статистика за 2 ноября

Коронавирус атакует Днепропетровскую область: статистика за 2 ноября

фото/Роман Балук, ЛГС

Больше всего случаев заражения за сутки обнаружили в Днепре.

На Днепропетровщине продолжают фиксировать максимальные показатели заболеваемости коронавирусом. За сутки недуг диагностировали у 1621 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ

Традиционно больше всего случаев заболеваемости зафиксировали в Днепре — 832, в Павлограде — 168, в Никополе — 148, в Кривом Роге — 52, в Терновке — 39.

Недуг за сутки побороли 406 пациентов, умерли – 33.

Отметим, что всего по Украине зафиксировали 19 455 новых случаев заражения. В больницы попали 3188 инфицированных, еще у 700 пациентов коронавирус унес жизни.

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