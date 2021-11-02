Коронавирус атакует Днепропетровскую область: статистика за 2 ноября

Больше всего случаев заражения за сутки обнаружили в Днепре.
На Днепропетровщине продолжают фиксировать максимальные показатели заболеваемости коронавирусом. За сутки недуг диагностировали у 1621 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ
Традиционно больше всего случаев заболеваемости зафиксировали в Днепре — 832, в Павлограде — 168, в Никополе — 148, в Кривом Роге — 52, в Терновке — 39.
Недуг за сутки побороли 406 пациентов, умерли – 33.
Отметим, что всего по Украине зафиксировали 19 455 новых случаев заражения. В больницы попали 3188 инфицированных, еще у 700 пациентов коронавирус унес жизни.