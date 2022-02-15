Кому больше всего угрожает "Омикрон": Комаровский рассказал

Кому больше всего угрожает "Омикрон": Комаровский рассказал

Комаровский говорит, что люди в возрасте от 65 "автоматически попадают в группу риска по коронавирусу".

Новый штамм коронавируса "Омикрон" опасен для всех возрастов. Также очень осторожными необходимо быть людям из групп риска.

Такое мнение высказал известный врач-педиатр в эфире "Украина 24".

"Человек входит в группу риска тогда, когда болезнь с высокой вероятностью может ухудшить ее прогноз и увеличить риск смерти в случае инфицирования коронавирусом", — заявил медик.

По словам Комаровского, люди в возрасте от 65 "автоматически попадают в группу риска при коронавирусе".

Также в эту группу относятся пациенты с хроническими состояниями, ожирением, гипертонией, болезнями сердца, легких, почек, сахарным диабетом второго типа. В случае инфицирования коронавирусом, такие люди должны обратиться к медикам и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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