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Количество заболевших выросло на 203%: на Прикарпатье после праздников в двух громадах зафиксировали вспышку COVID-19

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Количество заболевших выросло на 203%: на Прикарпатье после праздников в двух громадах зафиксировали вспышку COVID-19

Associated Press

В двух громадах на Прикарпатье могут ввести дополнительные противоэпидемические меры.

В Ивано-Франковской области в Коломыйской и Долинской территориальных громадах зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом во время совещания с руководителями районных администраций, которое транслировалось в Facebook, сообщил главный государственный санитарный врач области и гендиректор областного Центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук.

По данным Руслана Савчука, в Долинской территориальной общине зафиксировали 85 случаев заболевания COVID-19, что увеличило количество больных на 203%. В Коломыйской общине подтвердили 123 случая коронавируса, что повлекло за собой рост заболевания на 112%. Также вспышка COVID-19 произошла и в селе Воскресинцы Коломыйского района.

По данным главного санитарного врача Прикарпатья, в области заболеваемость коронавирусом выросла на 43,6%. Больше всего больных в Ивано-Франковском, Калушском, Косовском, Надворнянском и Коломыйском районах. На 50% уменьшился уровень заболеваемости только в Верховинском районе.

"Я сегодня направляю обращение в ОГА о возможности рассмотрения введения дополнительных противоэпидемических мер на территориях этих двух ОТГ с целью локализации распространения вируса среди населения и оптимизации любых праздничных мероприятий", — подчеркнул Руслан Савчук.

Отметим, что Ивано-Франковская область находится в "желтой" зоне карантина.

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