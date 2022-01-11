Количество заболевших выросло на 203%: на Прикарпатье после праздников в двух громадах зафиксировали вспышку COVID-19

В двух громадах на Прикарпатье могут ввести дополнительные противоэпидемические меры.
В Ивано-Франковской области в Коломыйской и Долинской территориальных громадах зафиксировали вспышку коронавируса.
Об этом во время совещания с руководителями районных администраций, которое транслировалось в Facebook, сообщил главный государственный санитарный врач области и гендиректор областного Центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук.
По данным Руслана Савчука, в Долинской территориальной общине зафиксировали 85 случаев заболевания COVID-19, что увеличило количество больных на 203%. В Коломыйской общине подтвердили 123 случая коронавируса, что повлекло за собой рост заболевания на 112%. Также вспышка COVID-19 произошла и в селе Воскресинцы Коломыйского района.
По данным главного санитарного врача Прикарпатья, в области заболеваемость коронавирусом выросла на 43,6%. Больше всего больных в Ивано-Франковском, Калушском, Косовском, Надворнянском и Коломыйском районах. На 50% уменьшился уровень заболеваемости только в Верховинском районе.
"Я сегодня направляю обращение в ОГА о возможности рассмотрения введения дополнительных противоэпидемических мер на территориях этих двух ОТГ с целью локализации распространения вируса среди населения и оптимизации любых праздничных мероприятий", — подчеркнул Руслан Савчук.
Отметим, что Ивано-Франковская область находится в "желтой" зоне карантина.
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