Количество больных COVID-19 в Одесской области бьет рекорды: статистика на 1 ноября

Количество больных COVID-19 в Одесской области бьет рекорды: статистика на 1 ноября

Смерть от осложнений за прошедшие сутки не было.

В Одесской области зафиксировали наибольшее количество больных COVID-19 в Украине. Коронавирус подтвердили у 1281 человека. Смертей от осложнений за прошедшие сутки не было, поправились 597 граждан.

Об этом сообщили в Минздраве.

Также в тройке регионов с наибольшим количеством подтвержденных случаев COVID-19 Харьковская (1227) и Львовская (1166) области.

В Минздраве отмечают, что за все время пандемии в Одесской области:

заболел 194 121 человек

выздоровели 149 755 пациентов

умер 4 081 граждан

болеют 40 285 жителей региона.

Напомним, за минувшие сутки в нашей стране инфицировались почти 14 тысяч человек, умерли почти 300 украинцев, на прошлой неделе суточная смертность превышала цифру в 500. Больше всего смертей за последние 24 часа зафиксировали в Днепропетровской области — 52, Запорожской — 45 и Киеве — 39.

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