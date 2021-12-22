Когда ждать новую волну COVID-19: Данилов назвал дату

Секретарь СНБО заверил, что власти по состоянию на сегодняшний день контролируют ситуацию с COVID-19.
Следующая волна COVID-19 на Украине может начаться в первой половине февраля.
Об этом на брифинге заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов заверил, что власти по состоянию на сегодняшний день контролируют ситуацию с COVID-19.
"Четвертая волна, которая сегодня есть в нашей стране, идет на убыль. Мы все это отслеживаем. Когда будет следующая волна, — мы прогнозируем, что это может быть с 10-15 февраля", — сказал секретарь СНБО.
Данилов подчеркнул, что сроки новой волны зависят от вакцинирования населения.
Ранее аналитики прогнозировали новую волну COVID-19 в Украине на конец января, когда "Омикрон", скорее всего, вытеснит "Дельту".
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.