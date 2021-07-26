Когда в Украине ждать вспышки "Дельта"-штамма коронавируса: в ВОЗ рассказали

Когда в Украине ждать вспышки "Дельта"-штамма коронавируса: в ВОЗ рассказали

Интенсивность распространения коронавирусной инфекции зависит от действий правительства и условий вакцинации.

В Украине новая вспышка коронавирусной инфекции прогнозируют на август-сентябрь. В то же время продержится волна заболевания до зимы.

Об этом в интервью "Униан" заявил председатель Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, продолжительность новой волны коронавируса в нашей стране будет зависеть от действий правительства и расширения масштабов вакцинации. При этом рецидив нужно ждать в конце лета или в начале осени.

"Точный ответ дать трудно. Но, несмотря на имеющиеся данные, широкое распространение "Дельта", меры охраны общественного здоровья и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа — начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации. Поэтому именно сейчас подходящее время вакцинироваться, пока штамм "Дельта" еще широко не распространился в стране", — рассказал глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Напомним, что в Украине нет стремительного роста заболеваемости, так как половина украинцев неофициально переболела COVID-19.

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