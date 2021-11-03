Когда в Киеве ослабят карантин и что происходит в ковид-отделениях Одещины: рассказала кандидат медицинских наук

Когда в Киеве ослабят карантин и что происходит в ковид-отделениях Одещины: рассказала кандидат медицинских наук

В стране сейчас наблюдается дефицит противовирусных препаратов.

В Украине сейчас наблюдается пик заболеваемости коронавирусом. Через 2-3 недели количество новых случаев начнет уменьшаться.

Об этом в интервью "ГолосUA" сообщила кандидат медицинских наук Валентина Маркевич.

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По ее словам, карантин, в частности, в Киеве, ослабят через несколько недель. Тогда школьники и студенты начнут офлайн обучение.

“Школьники и студенты должны ходить на занятия. История с вакцинированием учителей не работает. Несмотря на 80% вакцинацию учителей в областях, которые попали в красную зону, все равно ввели дистанционное обучение", — рассказала Валентина Маркевич.

Она также добавила, что плохой остается ситуация в областях, где фиксируется наибольшее количество новых случаев заражения. В Одесской области кислорода не хватает для всех госпитализированных пациентов. В стране наблюдается также дефицит противовирусных препаратов.

“Например, нет “Ремдессивира”, прописанного в протоколе лечения Covid-19. Недавно парламент проголосовал за выделение субвенций по покупке кислородных станций для больниц. Для Винницкой области выделили 17 миллионов гривен — на 16 опорных больниц. Субвенцию выделили, деньги поступили в казначейство, но были заблокированы из-за письма Минздрава, в котором нужно было известить, куда и как будут потрачены деньги”, — подчеркнула кандидат медицинских наук.

Маркевич также отметила, что хорошая кислородная станция стоит около пяти миллионов гривен.

"Через два месяца истекает финансовый год, и эти деньги могут просто сгореть, ведь не все поставщики успевают до конца года передать оборудование. Вообще все упирается в финансирование. Сегодня на медицину нужно тратить как минимум 5% ВВП”, — добавила Валентина Маркевич.

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