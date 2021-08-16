Когда Украина перестанет быть "зеленой": в Минздраве напомнили условия для повышения уровня епиднебезпекы

Когда Украина перестанет быть "зеленой": в Минздраве напомнили условия для повышения уровня епиднебезпекы

Вся территория Украины может быть переведена на "желтый" уровень эпидемической опасности в случае наличия только одного из признаков в течение трех дней подряд.

На всей территории Украины на это время установлены в качестве базового "зеленый" уровень епидопасности, как базовый. В Министерстве здравоохранения напомнили, при каких условиях он может быть повышен.

Как говорится в сообщении, на всей территории Украины будет объявлен "желтый" уровень при наличии на всей территории страны в течение трех дней подряд одного из следующих признаков:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 000 населения за последние 14 дней — более 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — более 4 процента;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней в 100 000 населения — менее 300;

наличии оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

Инициировать установление "желтого" уровня епиднопасности будет министр здравоохранения, решение будет принимать государственная комиссия по ТЭБ и ЧС. Возвращение к "зеленому" уровня возможно при условии фиксации необходимых для этого признаков в течение 7 дней.

В случае ухудшения показателей в определенном регионе до "красного" уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на "желтом" уровне.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;

количество тестирований ПЦР и на антиген течение 7 дней на 100 000 населения менее 300;

количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 000 населения более 60;

коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%;

рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На "оранжевом" уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные противоэпидемические ограничения.

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"Красный" уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков:

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — более 65%;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 000 населения — менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 000 населения — более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — более 50%.

О карантинных нормах в пределах каждого из указанных уровней в Минздраве напомнили в инфографике.

инфографика МЗ

Напомним, в Минздраве считают, что ситуация с коронавирусом в Украине идет по прошлогоднему сценарию. Увеличение количества заболеваний среди украинцев ожидается осенью этого года, в октябре-ноябре.

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