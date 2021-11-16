Когда Украина начнет выходить из "красной" карантинной зоны: Ляшко сделал прогноз

Когда Украина начнет выходить из "красной" карантинной зоны: Ляшко сделал прогноз

По его словам, постепенно ограничения могут начать снимать уже на следующей неделе.

Уже на следующей неделе Украина может начать выходить из красной карантинной зоны.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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“Начало выхода регионов с “красного” уровня эпидемиологической опасности прогнозируют со следующей недели. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать госпитализации. Уменьшился и процент занятых коек с кислородом”, — подчеркнул Виктор Ляшко.

Он также добавил, что введенные вовремя карантинные ограничения позволили “идти” Украине среднестатистическими показателями заболеваемости.

Отметим, что в нашей стране по состоянию на 16 ноября зафиксировали 16 308 новых случаев COVID-19. В то же время 838 человек скончались от недуга — и это новый антирекорд.

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