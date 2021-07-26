Кастетом выбили зубы: в Днепре в ресторане произошла жестокая массовая драка (видео)

Пострадавших госпитализировали в больницу, а подозреваемых разыскивает полиция.

В Днепре в одном из ресторанных комплексов на Набережной Победы неизвестные жестоко избили двух посетителей. Одному из них, предположительно, кастетом выбили зубы.

Об этом пишут в Телеграмм-группе "Днепр Сейчас".

Происшествие случилось в ночь с 24 на 25 июля. Трое неизвестных напали на двух посетителей, которые в момент происшествия находились на танцевальной площадке. Один из преступников ударил мужчину, по всей видимости, кастетом. В результате чего у пострадавшего раскрошились зубы.

В результате нападения пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу. Задержать подозреваемых в преступлении правоохранителям пока не удалось.

"По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") УК Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства, а также всех участников происшествия. Ведется следствие", — рассказала ТСН.ua пресс-офицер Днепровского отделения полиции Алина Стадник.

Напомним, что в Днепре на территории дома престарелых в Приднепровске произошла резня. Во время конфликта двое пенсионеров сначала подрались, а потом один из них подрезал другого.

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