Кашель, насморк и ломота: медик рассказала, как отличить симптомы гриппа от коронавируса

Достоверно установить, что именно человек подхватил, можно с помощью теста на COVID-19.
Кашель, насморк и высокая температура. Симптомы штамма коронавируса "Омикрон" легко спутать с обычным гриппом, однако, по данным медиков, две болезни имеют некоторые отличия.
Об этом со ссылкой на заведующую обособленным подразделением "Инфекционная больница" ТМО "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" Татьяну Мануйленко, пишет РИА Мелитополь.
“Коронавирус больше похож на острую респираторную вирусную инфекцию. Если при гриппе очень высокая температура, озноб, боли в мышцах, но при этом нет катаральных явлений — першение в горле, кашель есть в первые дни заболевания — то при коронавирусе температура обычно до 38 градусов и есть катаральные проявления: кашель, насморк, першение, ощущения саднения в горле”, — рассказала Татьяна Мануйленко.
Она также добавила, что достоверно установить, что же именно человек подхватил — коронавирус или грипп — можно при помощи теста на COVID-19.
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