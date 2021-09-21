Кашель бывает редко: врач рассказала, по которым симптомам можно диагностировать "Дельту"

Симптомы штамма "Дельта" в больных бывают разные.

Коронавирус штамма "Дельта" редко вызывает потерю обоняния и вкуса, а температура может то подниматься, то самостоятельно снижаться.

Об этом рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук, пишет Укринформ.

Врач также назвала основные симптомы заболевания штаммом "Дельта", это - головная боль, насморк, боль в горле и повышение температуры.

"Иногда повышение температуры происходит волнообразно: сначала поднимается, потом снижается, затем — снова поднимается. И очень часто стали встречаться желудочно-кишечные расстройства — боли в животе, тошнота, диарея, рвота. А вот нарушение обоняния, кашель, что было так характерно для предыдущих штаммов, случаются существенно реже", — сказала Светлана Гук.

Вместе с тем врач объяснила, что симптомы штамма "Дельта" сложно распознать и все зависит от того, насколько человек тяжело заболел.

"Клинически доказано, что первичная вирусная нагрузка при "Дельте" значительно выше предыдущих штаммов. Хотя, по-прежнему есть люди, которые болеют легко и вообще симптомов почти не замечают: легкая боль в горле, насморк и слабость несколько дней и все проходит. В то же время у меня сейчас на наблюдении есть пациенты, у которых только диарея и рвота, а горло вообще не болит. То есть мозаика симптомов у каждого разная и фиксированной последовательности, о которой можно было бы рассказать, как сценарий, нет", — сказала Гук .

Напомним, врач-инфекционист назвал единственный способ, как уберечься от инфицирования COVID-19.

Коронавирус в Украине: что говорят врачи о росте количества больных

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку