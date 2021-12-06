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Карантинные зоны в Украине: "оранжевая" сократилась, а "красных" все еще больше всего

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Карантинные зоны в Украине: "оранжевая" сократилась, а "красных" все еще больше всего

Associated Press

Министерство здравоохранения обновило данные по эпидемиологической ситуации в Украине.

По состоянию на  утро, 6 декабря, в Украине расширилась "желтая" зона адаптивного карантина. "Оранжевая" сократилась до одной.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сегодня в "желтую зону" вошла Закарпатская область, таким образом, список выглядит так:

  • Тернопольская область
  • Кировоградская область
  • Черновицкая область
  • Харьковская область
  • Закарпатская область

"Оранжевая" зона

Еще вчера она охватывала два региона, но сегодня это — Полтавская область.

"Красная" зона

Она до сих пор охватывает 19 регионов:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область

С сегодня в Украине начинают действовать новые правила адаптивного карантина: что изменилось

С сегодня в Украине начинают действовать новые правила адаптивного карантина: что изменилось

Напомним, с 6 декабря в Украине ужесточились правила адаптивного карантина, в частности, для невакцинированных граждан. С сегодняшнего дня срок действия "желтого" COVID-сертификата, подтверждающего получение одной дозы вакцины, будет в четыре раза короче — всего 30 дней. Кроме того, в "желтой" зоне карантина начинают работать ограничения для невакцинированных. Все посетители и сотрудники общественных учреждений должны быть привиты, по крайней мере, одной дозой вакцины, иметь сертификат о выздоровлении или свежий отрицательный ПЦР или экспресс-тест на COVID-19.

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