Карантинные зоны в Украине: "оранжевая" сократилась, а "красных" все еще больше всего

Министерство здравоохранения обновило данные по эпидемиологической ситуации в Украине.
По состоянию на утро, 6 декабря, в Украине расширилась "желтая" зона адаптивного карантина. "Оранжевая" сократилась до одной.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Сегодня в "желтую зону" вошла Закарпатская область, таким образом, список выглядит так:
- Тернопольская область
- Кировоградская область
- Черновицкая область
- Харьковская область
- Закарпатская область
"Оранжевая" зона
Еще вчера она охватывала два региона, но сегодня это — Полтавская область.
"Красная" зона
Она до сих пор охватывает 19 регионов:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область
Напомним, с 6 декабря в Украине ужесточились правила адаптивного карантина, в частности, для невакцинированных граждан. С сегодняшнего дня срок действия "желтого" COVID-сертификата, подтверждающего получение одной дозы вакцины, будет в четыре раза короче — всего 30 дней. Кроме того, в "желтой" зоне карантина начинают работать ограничения для невакцинированных. Все посетители и сотрудники общественных учреждений должны быть привиты, по крайней мере, одной дозой вакцины, иметь сертификат о выздоровлении или свежий отрицательный ПЦР или экспресс-тест на COVID-19.
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