Карантин возвращается: в Украине первый регион уже переходит в "желтую" зону

Карантин возвращается: в Украине первый регион уже переходит в "желтую" зону

"Желтая" зона предусматривает обязательное соблюдение масочного режима, а также социальной дистанции в 1,5 метра.

Карантин в Украине возвращается. Первый регион уже переходит в "желтую" зону. Новые правила начнут действовать на Закарпатье уже со следующей недели.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 сентября.

Это означает, что работать там смогут только те учебные заведения, где по крайней мере первой дозой вакцинированы по меньшей мере 80% сотрудников.

В правительстве не исключают, что вскоре "зеленую" зону покинут все области. И уже анонсировали введение "желтых" и "зеленых" ковид-сертификатов. В них будет информация о вакцинации, выздоровлении или свежий отрицательный тест. "Желтый" будут выдавать тем, кто успел получить только одну дозу вакцины, "зеленый" — тем, кто прошел полный курс вакцинации. Следовательно, бизнес сможет выбирать: работать без ограничений, но только для вакцинированных, или с ограничениями и для всех.

Коронавирус в Украине: карантин возвращается - Закарпатье переходит в "желтую" зону

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