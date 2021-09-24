Какое количество больных будет в сутки и сколько продлится четвертая волна COVID-19: ученые дали прогноз

Какое количество больных будет в сутки и сколько продлится четвертая волна COVID-19: ученые дали прогноз

Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года.

Четвертая волна коронавирусной инфекции будет быстро и короткой. Пик может приходиться на 18 тысяч больных в сутки.

Об этом сообщили в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Так, ученые проанализировали распространенность вирусных заболеваний за последние 20 лет и выяснили, что они имеют циклический характер. Благодаря методу сравнительного анализа ученые допускают, что новая волна коронавируса, вызванная "Дельта"-штаммом, может быть короткой и быстрой.

"Прогнозирование динамики развития новой, четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней вперед с использованием метода сравнительного анализа и нейронной сети типа "прямого персептрона" показало, что эта волна находится на стадии роста, она может быть быстрой, но короче предыдущих. Ее пик предполагается на уровне 15—18 тысяч случаев заболеваемости в сутки. Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021", — подчеркнули в Нацуниверситете.

Напомним, что COVID-сертификат теперь можно получить и распечатать с портала "Дія".

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