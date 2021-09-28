Какие симптомы у COVID-19 и какие пациенты лечатся в стационарах: рассказал врач-инфекционист

Какие симптомы у COVID-19 и какие пациенты лечатся в стационарах: рассказал врач-инфекционист

В стационарах лечатся в большей степени те пациенты, у которых есть сопутствующие заболевания.

У больных коронавирусной инфекцией наблюдается различная симптоматика. Все это зависит от сопутствующих заболеваний человека.

Об этом в эфире "Сніданок 1+1" сообщил врач-инфекционист Евгений Дубровский.

"Этот год преподнес разнообразие различных симптомов. Один вообще не знает, что заболел, у другого несколько дней был насморк, у третьего в общем просто исчезло обоняние. А четвертый лежит в больнице под кислородом", — отметил Евгений Дубровский.

Он также добавил, что вирус попадает на сопутствующие заболевания человека.

"В стационаре нет молодых и здоровых людей. Там тяжелые пациенты с сопутствующими заболеваниями. Люди, у которых были инсульты, инфаркты, проблемы с иммунитетом, онкобольные. Самое грозное осложнение — лишний вес, поскольку он включается в иммунный процесс и мешает организму бороться с вирусом", — подчеркнул врач-инфекционист Евгений Дубровский.

Напомним, что американская компания Pfizer начала тестировать противовирусный препарат для профилактики заражения COVID-19.

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