Какие симптомы после прививки против COVID-19 являются нормальными: врач-иммунолог опубликовал перечень

Если эти симптомы не прошли или ухудшилось самочувствие, медик рекомендует обращаться к семейному врачу.
После прививки против коронавируса могут появиться некоторые симптомы, как: тошнота, лихорадка, головная боль. Это — нормальная реакция организма на вакцинацию.
Об этом сообщил врач-иммунолог Федор Лапий.
"На вакцинацию против коронавируса возникают определенные реакции. Как правило, они являются легкими и проявляются некоторыми симптомами", — сообщил врач-иммунолог.
По данным медика нормальными после прививки на коронавирус есть такие реакции:
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покраснение, боль, отек в месте инъекции;
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лихорадка или озноб;
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головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;
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тошнота;
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утомляемость, сонливость или бессонница;
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головокружение.
"Если такие симптомы не прошли или вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу. Вакцинация от COVID-19 предотвращает тяжелое течение болезни и госпитализации и спасает вашу жизнь", — сообщил Федор Лапий.
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