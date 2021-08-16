Какие симптомы после прививки против COVID-19 являются нормальными: врач-иммунолог опубликовал перечень

Какие симптомы после прививки против COVID-19 являются нормальными: врач-иммунолог опубликовал перечень

Если эти симптомы не прошли или ухудшилось самочувствие, медик рекомендует обращаться к семейному врачу.

После прививки против коронавируса могут появиться некоторые симптомы, как: тошнота, лихорадка, головная боль. Это — нормальная реакция организма на вакцинацию.

Об этом сообщил врач-иммунолог Федор Лапий.

"На вакцинацию против коронавируса возникают определенные реакции. Как правило, они являются легкими и проявляются некоторыми симптомами", — сообщил врач-иммунолог.

По данным медика нормальными после прививки на коронавирус есть такие реакции:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;

тошнота;

утомляемость, сонливость или бессонница;

головокружение.

"Если такие симптомы не прошли или вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу. Вакцинация от COVID-19 предотвращает тяжелое течение болезни и госпитализации и спасает вашу жизнь", — сообщил Федор Лапий.

Напомним, в Минобразования рассказали, как школы начнут обучение в сентябре.

Новости Украины: во Львове порекомендовали селить в общежития только вакцинированных студентов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку