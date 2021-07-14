Какая вакцина от коронавируса, которой прививают в Украине, лучше защищает от болезни: ответ врача

Какая вакцина от коронавируса, которой прививают в Украине, лучше защищает от болезни: ответ врача

По данным медика, лучше всего от нового штамма "Дельта" защищает китайская вакцина CoronaVac.

Врач-иммунолог Борис Донской провел исследование и установил, какая вакцина, которой прививают в Украине, лучше защищает от коронавируса. Его результаты показали, что все препараты эффективны.

Об этом сообщает kanalukraina.tv.

Так, медик провел исследование с участием 15 полностью вакцинированных украинцев. Первая группа привилась аналогом европейской AstraZeneca — индийским Covishield, вторая — китайским CoronaVac, третья — американским Pfizer.

Как выяснилось, показатели антител после прививки Covishield и CoronaVac почти одинаковые — от 789 до 3350 единиц. Тогда как в Pfizer — от 13 до 40000 антител, почти в 10-12 раз больше, чем после вакцинации китайской и индийской вакцинами.

Однако врач-иммунолог Борис Донской отметил, что большое количество антител не означает, что человек на 100% защищен.

"После определенного уровня антител — он уже излишний. Это не то, что вы будете в сто раз более защищены, или вы тысячу лет не будете болеть. К сожалению, это не так", — сообщил медик.

По данным Бориса Донского, лучше от нового штамма "Дельта" защищает китайская вакцина CoronaVac. Поскольку этот препарат заставляет человеческий иммунитет запоминать всю структуру вируса. То есть после CoronaVac иммунитет узнает COVID-19 и даст ей отпор, даже если вирус мутирует.

Однако по словам медика, все три вакцины, которыми прививают украинцев эффективны против COVID-19.

Напомним, в Украине вакцинация от коронавируса может стать обязательной.

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