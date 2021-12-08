Как выглядит "Омикрон": ученые опубликовали первое фото опасного штамма

Изображение было получено с помощью электронного микроскопа.

Медики университета Гонконга, исследовавшие пораженную коронавирусом обезьянью почку, впервые в мире сфотографировали новый штамм коронавируса "Омикрон".

Об этом в среду, 8 декабря, сообщили на сайте Гонконгского университета, опубликовав полученное фото.

На левом изображении электронная микрофотография зафиксировала клетки почки обезьяны при малом увеличении после заражения вариантом SARS-CoV-2 Omicron. На нем видно повреждение клеток набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы.

Справа – электронная микрофотография инфицированной клетки с большим увеличением, показывающая агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности (в красной рамке).

Фото: hku.hk

Напомним, новый вариант COVID-19 "Омикрон" на вторник, 7 декабря, был зафиксирован на территории уже 57 стран мира.

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