Как восстановиться после COVID-19: советы от врача-иммунолога

Медик советует не нервничать, отдыхать и избегать пребывания на солнце.

Для некоторых выздоровление от COVID-19 не означает возвращение к здоровой жизни. Истощенному болезней организму необходимы сбалансированная пища, спокойствие и отдых.

Об этом fakty.ua заявил иммунолог, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Олег Назар.

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"Вирус подавляет работу эндокринной системы: гормоны "танцуют". Чтобы нормализовать сосудистый тонус, повысить активность коры надпочечников, которая производит гормоны, желательно принимать препараты-адаптогены: элеутерококк, женьшень, левзею", — посоветовал врач.

По его словам, в первой половине дня лучше не перегружать себя эмоционально и ложиться спать не позднее 23:00

"В первой половине дня лучше не планировать эмоциональные нагрузки, а постепенно входить в рабочий ритм, ведь после 14 часов снижается концентрация внимания. Хорошо высыпаться, а для этого ложиться до полуночи — желательно не позднее 23 часов. Правильно питаться, придерживаясь сбалансированного рациона: белки, жиры и углеводы. Жестких диет сейчас не надо. Не нервничать, избегать пребывания на солнце ", — добавил он.

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Ранее сообщалось, что ученые постоянно фиксируют новые симптомы коронавирусной болезни. Самые распространенные — это банальный боль в горле, кашель, одышка, температура, слабость, потеря обоняния и вкуса. Не так часто, но бывает такое явление, как "ковидний язык", при котором язык обложен налетом и имеет рельефный вид. А еще "ковидные ногти" — они волнообразные черточки, похожие на кольца деревьев на срезе ствола или напоминают узор на песке после морской волны. С одной стороны — это следствие гиповитаминоза, а с другой — специфическое воздействие вируса на клетки, которые быстро делятся.

После того, как болезнь проходит, симптомы исчезают. Но последствия испытывает практически каждый человек: повышение температуры, кашель, боль в горле, ухудшение сна, депрессия, сердцебиение и боли в сердце, длительная одышка и обострение хронических или скрытых заболеваний. Постковидный синдром возникает у всех, даже если болезнь прошла без симптомов. Продолжительность постковида может быть совершенно разной: от нескольких дней до 8 месяцев.

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