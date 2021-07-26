Как после инсульта: медики определили, какой вред наносит коронавирус мозгу

Как после инсульта: медики определили, какой вред наносит коронавирус мозгу

Даже легкая форма COVID-19 может повлиять на умственные способности человека.

Влияние на деятельность мозга коронавирусной инфекции при средней тяжести болезни сопоставимо с последствиями от инсульта. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

Ученые провели специальное исследование, чтобы выяснить, как влияет коронавирусная инфекция на когнитивные способности человека. Участниками эксперимента стали более 80 тысяч человек, 12 тысяч из которых переболели COVID-19.

В рамках исследования были проведены тесты на уровень IQ, после чего ученые сопоставили результаты людей одного возраста, расы, пола, дохода, образования и ряда других подобных критериев.

"У людей, которые выздоровели от COVID-19, наблюдались значительные когнитивные нарушения по сравнению с контрольной группой", — говорится в материале.

По наблюдению ученых, чем тяжелее было течение болезни, тем более отрицательным был эффект. У пациентов, которых пришлось подключать к аппаратам ИВЛ, снижение результатов мозговой деятельности оказалось эквивалентно потере семи пунктов IQ.

Как отметили авторы исследования, даже инсульт влияет на когнитивные способности меньше: вред, который он наносит мозгу, можно сравнить с последствиями от COVID в средней форме.

По данным ученых, из-за влияния коронавирусной болезни больше всего страдает способность к абстрактным логическим рассуждениям, планирование и концентрация внимания.

Напомним, у пациента, переболел COVID-19, могут развиться осложнения, причем одновременно их может быть несколько.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку