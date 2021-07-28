Как получить вторую дозу вакцины в Украине, если первую сделали за границей: объяснения Минздрава

Также в Минздраве напомнили сроки между первым и вторым введением вакцины от COVID-19 разного производства.
В Минздраве объяснили, что нужно делать украинцам, которые получили первую дозу вакцины от COVID-19 за рубежом, а вторую хотят сделать в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Для этого нужно обратиться к семейному врачу, чтобы он внес данные о получении первой дозы в электронную систему здравоохранения. Необходимо иметь официальный документ, удостоверяющий данные о проведенной вакцинации первой дозой за рубежом
Требования к документу:
- название препарата, дата, серия, место проведения;
- заверенный тем учреждением или врачом, который проводил вакцинацию;
- перевод на украинском языке в произвольной форме.
Далее нужно обратиться в ближайший пункт прививки или центр массовой вакцинации, где доступна необходимая вакцина, в определенный срок после первой дозы.
Минздрав напоминает сроки между первым и вторым введением препарата:
- AstraZeneca — 12 недель,
- Comirnaty/Pfizer — 21-28 дней,
- CoronaVac/Sinovac — 14-28 дней,
- Moderna — 28 дней.
В случае возникновения дополнительных вопросов Минздрав советует звонить в контактный центр по телефону 0800 60 20 19.
Ранее Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца года Украина получит более 47 млн доз вакцин против COVID-19.
По состоянию на 28 июля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 5 081 924 человека.