Как получить вторую дозу вакцины в Украине, если первую сделали за границей: объяснения Минздрава

Как получить вторую дозу вакцины в Украине, если первую сделали за границей: объяснения Минздрава

Также в Минздраве напомнили сроки между первым и вторым введением вакцины от COVID-19 разного производства.

В Минздраве объяснили, что нужно делать украинцам, которые получили первую дозу вакцины от COVID-19 за рубежом, а вторую хотят сделать в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Для этого нужно обратиться к семейному врачу, чтобы он внес данные о получении первой дозы в электронную систему здравоохранения. Необходимо иметь официальный документ, удостоверяющий данные о проведенной вакцинации первой дозой за рубежом

Требования к документу:

название препарата, дата, серия, место проведения;

заверенный тем учреждением или врачом, который проводил вакцинацию;

перевод на украинском языке в произвольной форме.

Далее нужно обратиться в ближайший пункт прививки или центр массовой вакцинации, где доступна необходимая вакцина, в определенный срок после первой дозы.

Минздрав напоминает сроки между первым и вторым введением препарата:

AstraZeneca — 12 недель,

Comirnaty/Pfizer — 21-28 дней,

CoronaVac/Sinovac — 14-28 дней,

Moderna — 28 дней.

В случае возникновения дополнительных вопросов Минздрав советует звонить в контактный центр по телефону 0800 60 20 19.

Ранее Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца года Украина получит более 47 млн доз вакцин против COVID-19.

По состоянию на 28 июля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 5 081 924 человека.

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