Как определить, будет ли у больного коронавирусом тяжелое течение недуга: ученые обнаружили новый метод

Как определить, будет ли у больного коронавирусом тяжелое течение недуга: ученые обнаружили новый метод

Новый тест может указать на риски воспаления легких – ключевого показателя тяжелого течения коронавирусной болезни, говорят исследователи.

Международная группа исследователей представила новый подход для оценки рисков тяжелой формы коронавируса. Ученые обнаружили биологический признак, который может помочь выявить людей с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19 еще в самом начале болезни.

Как сообщает WEHI, исследователи проанализировали различные гены, связанные с чрезмерной пневмонией. В своем исследовании ученые использовали передовые технологии для скрининга генов, связанных с чрезмерной пневмонией — ключевым показателем тяжести COVID-19

По их словам, новый тест может указать на риски воспаления легких по уникальным для коронавируса паттернам. С его помощью ученые планируют заранее определять наиболее уязвимых пациентов еще на начальном этапе. Ученые заявляют, что это позволит сократить смертность от эпидемии.

Образцы анализов сдали 30 пациентов в трех группах: 10 из которых — больные COVID-19, 10 с гриппом H1N1 и 10 здоровых людей.

Ученым удалось создать модель транскрипции генов, показывающих влияние коронавируса и вируса гриппа H1N1 на разные части легких.

По словам исследователей, ген IFI27 оказался наиболее надежным показателем тяжелого воспаления в случае заболевания COVID-19.

"Исследования подтвердили, что экспрессия IFI27 у людей с коронавирусом тесно связана с тяжестью болезни. Это значит, что мы можем сразу оценить уровни IFI27 в крови вне зависимости от первых симптомов пациента", – объяснила один из исследователелей Мелисса Дэвис.

Именно таким образом ученые намерены быстро определять наиболее уязвимых людей, чтобы предотвратить тяжелые осложнения во время заболевания.

Коронавирус в Украине: от осложнений болезни умерли 467 украинцев

Читайте также: