Как коронавирус влияет на беременных и можно ли им проходить вакцинацию: ответ гинеколога

По мнению медика, делать вакцину можно на любом сроке беременности.
Беременным можно вакцинироваться от коронавируса. Проходить иммунизацию можно на любом сроке. Так считает кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог-эндокринолог Александр Семенюта.
Мнение врача опубликовало издание "РИА-Мелитополь".
По его словам, беременные женщины по своей природе тяжелее переносят инфекционные заболевания. К тому же они более подвержены риску заражения. Уберечь их от инфицирования может иммунизация, однако множество рожениц попадают под антивакцинальную кампанию, чем угрожают своему здоровью.
"Беременные тяжелее переносят все инфекционные заболевания, к которым относится и коронавирус. Рекомендация для беременных одна, на которой неоднократно отмечал Минздрав — нужно делать прививки. Беременной можно делать прививку от гриппа и коронавируса. Что касается срока беременности, то нет разницы, когда делать прививки”, — подчеркнул врач.
Он также подчеркнул, что именно вакцина уменьшает риск заразиться коронавирусной инфекцией. В то же время, по мнению медика, перед иммунизацией женщине не нужно сдавать дополнительные анализы.
"Если вас заставляют сдавать анализы, прежде чем проводить прививки, то по двум причинам: или чтобы "поднять" самоуважение в глазах пациента, или, чаще всего, чтобы помочь содружественной лаборатории заработать на лишних обследованиях. Некоторые клиники даже перед прививкой от гриппа отмечают необходимость сдать анализ мочи, крови — по стандартам этого не нужно делать”, — подчеркнул Александр Семенюта.
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