Как болеют COVID-19 привиты одной и двумя дозами вакцины: ученые объяснили разницу

Как болеют COVID-19 привиты одной и двумя дозами вакцины: ученые объяснили разницу

Ученые провели масштабное исследование, выяснив, какие симптомы COVID-19 возникают у тех, кто получил одну, две дозы вакцины, и у непривитых.

Вакцинация от COVID-19 не гарантирует того, что человек не заболеет коронавирусом, однако привитые переносят болезнь значительно легче.

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Об этом сообщает The ZOE COVID.

Так, ученые провели масштабное исследование, выяснив, какие симптомы COVID-19 возникают у тех, кто получил одну, две дозы вакцины, и у непривитых. В исследовании приняло участие более 30 000 человек.

Так, привиты двумя дозами вакцины против коронавируса имеют следующие симптомы:

головная боль

насморк

чихание

боль в горле

потеря нюха.

Ученые отмечают, что коронавирус у вакцинированных проходит быстрее. Также такие симптомы, как температура, кашель и одышка редко появляются.

У вакцинированных одной дозой коронавирус проходит сложнее. Там бывают такие симптомы:

головная боль

насморк

боль в горле

чихание

кашель

По данным ученых, у больных коронавируса все реже возможна потеря нюха и одышка. В непривитых возможны такие симптомы коронавируса:

головная боль

боль в горле

насморк

повышение температуры

постоянный кашель

Напомним, в Южной Корее заявили о новой вспышке коронавируса, столицу закрыли на карантин.

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