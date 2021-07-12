Как болеют COVID-19 привиты одной и двумя дозами вакцины: ученые объяснили разницу

Ученые провели масштабное исследование, выяснив, какие симптомы COVID-19 возникают у тех, кто получил одну, две дозы вакцины, и у непривитых.
Вакцинация от COVID-19 не гарантирует того, что человек не заболеет коронавирусом, однако привитые переносят болезнь значительно легче.
Об этом сообщает The ZOE COVID.
Так, ученые провели масштабное исследование, выяснив, какие симптомы COVID-19 возникают у тех, кто получил одну, две дозы вакцины, и у непривитых. В исследовании приняло участие более 30 000 человек.
Так, привиты двумя дозами вакцины против коронавируса имеют следующие симптомы:
- головная боль
- насморк
- чихание
- боль в горле
- потеря нюха.
Ученые отмечают, что коронавирус у вакцинированных проходит быстрее. Также такие симптомы, как температура, кашель и одышка редко появляются.
У вакцинированных одной дозой коронавирус проходит сложнее. Там бывают такие симптомы:
- головная боль
- насморк
- боль в горле
- чихание
- кашель
По данным ученых, у больных коронавируса все реже возможна потеря нюха и одышка. В непривитых возможны такие симптомы коронавируса:
- головная боль
- боль в горле
- насморк
- повышение температуры
- постоянный кашель
Напомним, в Южной Корее заявили о новой вспышке коронавируса, столицу закрыли на карантин.