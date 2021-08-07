К декабрю в мире смертность от коронавируса достигнет более 5 миллионов человек: прогноз ученых

К декабрю в мире смертность от коронавируса достигнет более 5 миллионов человек: прогноз ученых

Пик смертности от коронавируса в мире будет в начале сентября.

В мире к декабрю 2021 от коронавируса умрет 5,3 млн человек. Еще 12 млн человек умрет по причинам, связанным с COVID-19.

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Об этом сообщил Институт показателей и оценки здоровья, пишет Bloomberg.

Американский институт сообщает, что пик смертности от коронавируса в мире будет в начале сентября, а затем медленно снизится.

Прогнозы Института показателей и оценки различают официально зарегистрированную смерть от COVID-19 и дополнительные случаи смертей, связанных с болезнью, включая летальные случаи, о которых официально не сообщалось.

Такое большое количество смертей, по данным ученых, может спровоцировать штамм коронавируса "Дельта", который быстро распространяется среди людей.

Отметим, что сейчас в мире зарегистрировано 4,2 млн смертей от коронавируса.

Напомним, в ВОЗ заявили о периоде "реальной опасности" для человечества из-за новых штаммов COVID-19.

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