Johnson & Johnson приостановила производство вакцины от коронавируса: в чем причина

Johnson & Johnson приостановила производство вакцины от коронавируса: в чем причина

Перерыв в производстве вакцины может привести к сокращению поставок препарата на несколько сот миллионов доз.

Американская компания Johnson & Johnson, занимающаяся производством собственной вакцины против коронавируса в Лейдене, закрыла в конце 2021 года единственный завод, производящий партии препарата.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что вместо производства собственной вакцины компаниям создает экспериментальный и более прибыльный препарат для защиты от другого вируса. В компании отмечают, что решение о приостановке изготовления вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 – временное. Планируется, что после паузы в несколько месяцев завод начнет снова выпускать вакцину от коронавируса.

Однако перерыв в производстве вакцины Johnson & Johnson может привести к сокращению поставок препарата на несколько сот миллионов доз. Чтобы предотвратить негативные последствия, компания наняла другие предприятия, но они либо еще не запущены, либо не получили разрешения органов, регулирующих на отправку производимого ими препарата.

Напомним, в Украине начала расти заболеваемость COVID-19 и смертность от последствий коронавируса, и эта тенденция может продолжаться в течение февраля-2022.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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