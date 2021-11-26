Израиль из-за нового штамма коронавируса на грани чрезвычайного положения

Пока что в стране зафиксирован один случай нового вида COVID-19.

Израиль из-за нового штамма коронавируса находится на грани чрезвычайного положения. Гражданам, приезжающим в страну из Африки, необходимо закрываться на двухнедельный карантин.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

По словам израильского премьер-министра Нафтали Беннета, в связи с обострившейся ситуацией, спровоцированной новым штаммом коронавируса, правительство провело экстренное заседание.

"Израиль находится на грани чрезвычайной ситуации и я прошу всех быть полностью готовыми и работать неустанно", — сказал глава правительства.

Израиль пометил все районы Африки, за исключением Северной Африки, как “красные”. В связи с чем правительство запретило въезд на территорию страны иностранцев из “красной” зоны. Африка также запрещена для посещения израильтянами.

“Любой израильтянин, который вернется в Израиль из Африки, должен быть изолирован на срок от 7 до 14 дней. Беннет подчеркнул, что этот карантин будет строго соблюдаться”, — добавили в издании.

Отметим, что в Израиле на сегодняшний день зарегистрирован один случай нового штамма коронавируса.

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