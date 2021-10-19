"Избежать инфицирования не удастся никому": чем отличается "Дельта" и какой штамм будет доминировать

"Избежать инфицирования не удастся никому": чем отличается "Дельта" и какой штамм будет доминировать

Доминировать будет тот штамм коронавируса, который больше всего приспособится к окружающей среде, говорит инфекционист Василий Копча.

В крови инфицированных штаммом "Дельта" концентрация вируса в более чем тысячу раз больше, чем у тех, кто заразился "китайским" штаммом. Это означает, что такие больные есть более активными распространителями этой инфекции.

Также читайте Таких цифр мы не видели за два года пандемии: за сутки жертвами коронавируса стало 538 украинцев

Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Тернопольского национального медицинского университета Василий Копча в комментарии "Файне Мисто".

"Клинические особенности штамма "Дельта" несколько отличаются. К примеру, если инфицированный классическим штаммом може заразить в среднем 2 человек, то больной штаммом "Дельта" - 6-8 человек. Чаще стали болеть дети. Надо признать и то, что смертные случаи все чаще регистрируются среди молодых людей", — сказал медик.

По его словам, в дальнейшем будет доминировать тот штамм коронавируса, который сможет максимально адаптироваться к окружающей среде.

"Закономерность любого инфекционного процесса сводится к тому, что преимущество получает тот штамм возбудителя, который на конкретный момент более адаптирован к меняющимся условиям окружающей среды. Нельзя сказать, что эпидемический процесс всегда будет сводиться к тому, что будет превалировать тяжелый штамм, это — не более, чем случайность. Но с другой стороны, обратите внимание на то, что сейчас больше людей болеет, чем было в прошлом сезоне", — говорит Василий Копча.

По словам ученого, ни один возбудитель заболевания "не заинтересован в гибели своего хозяина".

"Ведь с гибелью хозяина погибает и он, его потомки. Для него выгодно было бы, чтобы человек оставался жив, была социально-активным, работал и одновременно распространял возбудителя активнее", — объяснил инфекционист.

Специалист предполагает, что со временем эпидемический процесс может усиливаться, но степень тяжести болезни — снижаться.

"Люди будут переносить заболевание легче, по крайней мере так оно теоретически должно быть. Но благодаря тому, что болезнь будет протекать легче, болеть будет большее количество людей. Избежать инфицирования, это могу сказать совершенно точно, не удастся никому", — резюмировал Василий Копча.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19. Наибольшее количество летальных случаев - во Львовской области.

Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки зафиксировали рекордную смертность от начала пандемии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку