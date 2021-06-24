Исследователи предполагают, что к концу лета штамм "Дельта" составит 90% заражений в ЕС

Больше штамм может распространяться среди молодежи.

К сентябрю на штамм коронавируса "Дельта" будет приходиться до 90% заражений в Евросоюзе.

Это прогнозирует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), рассказали в ТСН.Ранок 24 июня.

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Исследователи предполагают, что больше всего этот вариант COVID-19 будет распространяться среди молодежи, которая сейчас не имеет возможности вакцинироваться. Впоследствии это может привести к инфицированию уязвимым категорий населения. Предварительные данные свидетельствуют, что "Дельта" может инфицировать людей, которые получили только одну дозу вакцины. Зато вакцинация двумя дозами препарата защищает от штамма.

К слову, штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии в прошлом году. Именно его называют причиной рекордного темпа распространения болезни и показателей смертности в этой стране. В течение последнего нед вдвое возросло количество больных "Дельтой" в Германии. О скачке заболеваемости сообщают и в Великобритании: там зафиксировали 16 тысяч новых случаев коронавируса — это самое с февраля. Рекордное количество больных имеют и в Бразилии: в сутки более 114 тысяч заражений.

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Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения впервые с начала пандемии COVID-19 заявила, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Ранее организация заявляла недостаточных данных о влиянии вакцин против COVID-19 на детей, поэтому не советовала вакцинировать их.

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