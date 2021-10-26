Инфекционист Голубовская рассказала, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19

Инфекционист Голубовская рассказала, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19

По мнению медика, в Украине летом должным образом не подготовились ко вспышке коронавируса.

В Украине через 2-3 недели можно ожидать пик заболевания COVID-19. Поэтому украинская медицинская система может быть перезагружена.

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Об этом в комментарии "Украина 24" сказала инфекционист Ольга Голубовская.

По мнению медика, сложнейшим периодом за все время пандемии в Украине была весна 2021 года. Однако Украина в ноябре может войти в очередной пик заболеваемости.

"Я не могу сказать, что ситуация сейчас более катастрофическая, чем была весной 2021 года. Многие стационары, которые резервные были открыты весной, еще сегодня не открываются. Но через 2-3 недели мы уже войдем в пик", — сказала Голубовская.

По мнению Ольги Голубовской, летом в Украине опустили возможность подготовиться должным образом к новой вспышке коронавируса.

"Это время должно было быть наиболее напряженным периодом для тех людей, которые определяют готовность к возникновению новой волны. К сожалению, время упущено, летом ничего практически сделано не было", — убеждена врач.

Напомним, инфекционист рассказала, кому необходимо делать третью дозу вакцины от COVID-19.

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