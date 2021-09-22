"Их берет вирус": инфекционистка Голубовская рассказала, кто никогда не заболеет COVID-19

Коронавирус может обострять и те болезни, которые были у пациента ранее.
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что есть категория людей, которые не рискуют заболеть коронавирусом.
Об этом она сказала в интервью изданию "Гордон".
"Есть категория пациентов, что не болеет, ну не берет их вирус. Это как с гриппом около 5%. А вообще — это генетика и хороший иммунитет", — отметила инфекционист.
По словам врача, ей известны также и такие примеры, когда люди люди болеют бессимптомно. Тогда они даже могут не знать о заболевании, однако иметь антитела к коронавирусу.
Ольга Голубовская также отметила, что коронавирус может обострять и те болезни, которые были у пациента ранее. Также она призвала вакцинироваться от COVID-19.
Напомним, в Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC) недавно заявили, что в результате распространения штамма "Дельта" эффективность вакцин против коронавирусной болезни снизилась до 66%. Речь идет о РНК-вакцинах производства компаний Pfizer и Moderna.