"Их берет вирус": инфекционистка Голубовская рассказала, кто никогда не заболеет COVID-19

"Их берет вирус": инфекционистка Голубовская рассказала, кто никогда не заболеет COVID-19

Коронавирус может обострять и те болезни, которые были у пациента ранее.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что есть категория людей, которые не рискуют заболеть коронавирусом.

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Об этом она сказала в интервью изданию "Гордон".

"Есть категория пациентов, что не болеет, ну не берет их вирус. Это как с гриппом около 5%. А вообще — это генетика и хороший иммунитет", — отметила инфекционист.

По словам врача, ей известны также и такие примеры, когда люди люди болеют бессимптомно. Тогда они даже могут не знать о заболевании, однако иметь антитела к коронавирусу.

Ольга Голубовская также отметила, что коронавирус может обострять и те болезни, которые были у пациента ранее. Также она призвала вакцинироваться от COVID-19.

Напомним, в Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC) недавно заявили, что в результате распространения штамма "Дельта" эффективность вакцин против коронавирусной болезни снизилась до 66%. Речь идет о РНК-вакцинах производства компаний Pfizer и Moderna.

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