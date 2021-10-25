"Играем в Господа Бога": в больницах Одессы из-за коронавируса закончились свободные места, медики в отчаянии

Приоритет врачи отдают людям с хроническими заболеваниями.

Кислородные концентраторы закончились, "скорые" стоят в очередях у стационаров, люди в отчаянии. Такая ситуация с COVID-19 сейчас в Одессе. У медиков опускаются руки.

Об этом на своей странице в соцсети написала волонтер и основательница благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевников.

"Концентраторы закончились. В листе ожидания уже больше 20 человек. Приоритет: люди с тяжелой хроникой (хроническими заболеваниями, - ред.), одинокие старики. Играем в Господа Бога: давай дадим этому, у него больше шансов. Нет, давай вот этой бабушке — у нее сегодня день рождения и быстро падает сатурация. Споры все горячей. При равной сатурации, кого спасать? Больного с букетом хронических заболеваний или условно здорового члена общества? 70-летнего или 85-летнего?" — написала Екатерина Ножевникова.

Она также добавила, что “скорые” с пациентами, у которых есть подозрения на коронавирусную инфекцию, стоят в очередях возле стационаров. Их в отделения не пропускает охрана. Причина одна — загруженность и отсутствие свободных мест.

Напомним, что штамм коронавируса "Дельта" более агрессивный, чем предыдущие варианты вируса. От заражения "Дельтой" люди попадают в реанимацию, она приводит к большей смертности.

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