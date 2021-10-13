Херсонская область переходит в "красную" зону карантина: какая ситуация с COVID-19 в регионе

Херсонская область переходит в "красную" зону карантина: какая ситуация с COVID-19 в регионе

В Житомирской, Сумской и Донецкой областях также усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Херсонская область из-за ухудшения ситуации с COVID-19 переходит в "красную" зону карантина. Ограничения начнут действовать с 15 октября.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр Кабмина Олег Немчинов.

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Как стало известно, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", — написал на своей странице Олег Немчинов.

Кроме того, стремительное распространение коронавируса наблюдается в Житомирской, Сумской и Донецкой областях. Там Кабмин поручил усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.

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