Харьковская область перешла в "оранжевую" зону коронавируса: какая ситуация в больницах

Единственным "зеленым" показателем является количество проведенных тестирований на коронавирус.
Харьковская область перешла в "оранжевую" эпидемиологическую зону коронавирусной инфекции.
Об этом со ссылкой на данные МОЗ пишет издание NewsRoom.
Уровень заболеваемости в регионе превышает допустимую норму: сейчас на 100 тысяч населения приходится 419 больных, в то время как допустимое количество — только 75.
Коэффициент выявления новых случаев тоже вырос: 20,8% при допустимой норме в 20%. Поднялся и уровень госпитализаций: 65,8 при норме в 60 человек на 100 тысяч жителей. Кровати с кислородом в больницах загружены на 70,1% при норме в 65%.
"Единственным "зеленым" показателем является количество проведенных тестирований на коронавирус. В Харьковской области он составляет 1143 тестов на 100 тысяч населения при норме в 300", — пишет NewsRoom.
Напомним, что в Харькове из-за вспышки COVID-19 больных снова принимают в чернобыльской больнице.