Харьковская область перешла в "оранжевую" зону коронавируса: какая ситуация в больницах

Харьковская область перешла в "оранжевую" зону коронавируса: какая ситуация в больницах

Единственным "зеленым" показателем является количество проведенных тестирований на коронавирус.

Харьковская область перешла в "оранжевую" эпидемиологическую зону коронавирусной инфекции.

Об этом со ссылкой на данные МОЗ пишет издание NewsRoom.

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Уровень заболеваемости в регионе превышает допустимую норму: сейчас на 100 тысяч населения приходится 419 больных, в то время как допустимое количество — только 75.

Коэффициент выявления новых случаев тоже вырос: 20,8% при допустимой норме в 20%. Поднялся и уровень госпитализаций: 65,8 при норме в 60 человек на 100 тысяч жителей. Кровати с кислородом в больницах загружены на 70,1% при норме в 65%.

"Единственным "зеленым" показателем является количество проведенных тестирований на коронавирус. В Харьковской области он составляет 1143 тестов на 100 тысяч населения при норме в 300", — пишет NewsRoom.

Напомним, что в Харькове из-за вспышки COVID-19 больных снова принимают в чернобыльской больнице.

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