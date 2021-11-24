Грузия смягчает карантин для кафе и кинотеатров, но попасть в заведения смогут не все

Грузия смягчает карантин для кафе и кинотеатров, но попасть в заведения смогут не все

Посетители должны иметь "зеленый пропуск".

В Грузии с 1 декабря смягчают карантинные ограничения для кафе, ресторанов и баров.

Об этом со ссылкой на власть сообщает издание "Эхо Кавказа".

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Отмечается, что общепиты смогут работать после 23:00. Впрочем, для посещения нужно иметь "зеленый пропуск" — документ о двух прививках от коронавируса или о перенесенной COVID-болезни. Попасть в заведения также можно с экспресс-тестом или ПЦР-тестом на коронавирус. Впрочем, они имеют ограниченный срок действия: 24 и 72 часа соответственно.

Следует отметить, что такие же правила действуют для посетителей театров и кинотеатров, музеев, казино, фитнес-клубов, гостиниц и канатных дорог горнолыжных курортов. Кроме того, кинотеатры и театры смогут заполнять не 30%, а до 50% мест. Власти надеются, что благодаря таким мерам посещаемость этих заведений вырастет от 30 до 50%.

Как сообщалось, С понедельника, 22 ноября, на три недели Австрия закрывается для туристов из-за роста COVID-инфицирований. Попасть в страну можно только по уважительной причине и с сертификатом о вакцинации или со справкой о перенесенной болезни. Внутри страны будут действовать жесткие ограничения и для привитых, и для непривитых от COVID.

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