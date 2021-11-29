Готовятся к худшему: ведущие фармкомпании начали тестировать имеющиеся вакцины против "Омикрона"

Некоторые компании готовы обновить вакцину до конца года.

Сразу несколько крупных фармацевтических производителей уже заявили, что готовятся обновить свои вакцины от коронавируса из-за появления нового штамма "Омикрон". Пока неизвестно, насколько будут эффективны против "Омикрона" вакцины. Но производители уже начали готовиться к самому худшему.

Об этом сообщает ScienceAlert.

В компании Moderna заявили, что компания тестирует свою вакцину против "Омикрона".

"С начала 2021 года Moderna разработала комплексную стратегию, чтобы предусмотреть подобные ситуации. Компания готова продвинуть новые вакцины для клинических испытаний через 60-90 дней", — говорится в заявлении компании.

Представители компании Moderna заявляют, что новая вакцина против варианта коронавируса под названием "Омикрон" может быть создана уже в начале 2022 года.

Со своей стороны, в Pfizer также заявили, что готовы обновить и распространить свою вакцину в течение 100 дней, если текущая прививка окажется неэффективной против "Омикрона". Компании понадобится примерно две недели, чтобы выяснить, насколько новый штамм устойчив к вакцине.

"Pfizer и BioNTech еще несколько месяцев назад подготовили все необходимое, чтобы адаптировать мРНК-вакцину в течение 6 недель и отгрузить первые партии в течение 100 дней", — говорят в компании.

А компания Johnson & Johnson также приступила к тестированию собственной вакцины против нового штамма коронавируса.

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