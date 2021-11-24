Горячие линии МОЗ по коронавирусу: куда обращаться украинцам

Всем, кто обратится, предоставят оперативную информацию о болезни.

В Украине работает контакт-центр по противодействию коронавирусной болезни Министерства здравоохранения

Туда можно обратиться с вопросом, касающимся коронавирусной инфекции и организационным моментам, связанным с лечением.

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Кроме того, звонить в контакт-центр можно, если вы не можете дозвониться своему семейному врачу, получить направление на анализы или компьютерную томографию или у вас возник вопрос с ПЦР-тестированием.

Министерство здравоохранения Украины

При появлении первых симптомов ОРВИ в первую очередь необходимо обратиться к своему врачу, с которым вы подписали декларацию.

Врач направит диагностику исключительно в случаях, которые соответствуют эпидемиологическому и клиническому определению болезни, указанных в рекомендациях ВОЗ.

Кроме того, работают горячие телефонные линии:

"Друг" — Добровольная регистрация украинских граждан во время путешествий за границу: 044-238-16-57

Центр общественного здоровья Минздрава Украины: 044-425-43-54

Правительственная горячая линия: 1545

Министерство здравоохранения: 0-800-505-201

Что делать, если у вас есть симптомы COVID-19, но нет семейного врача?

Если вы не заключили декларацию с семейным врачом и вы имеете выраженные симптомы COVID-19, то консультацию врача также можно получить на горячей линии Минздрава по телефону 0 800 60 20 19.

Также вы можете обратиться на горячую линию по коронавирусу в вашей области.

Если операторы не могут помочь вам, обращайтесь в Правительственный контакт-центр по телефону 15-45 или в информационно-справочную службу Национальной службы здоровья Украины 16-77.

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Что делать и куда звонить, если вы подозреваете у себя COVID-19?

При необходимости семейный врач направит вам мобильную бригаду для взятия анализов на COVID-19:

Пациент не должен самостоятельно искать эту мобильную бригаду

Организация выезда мобильной бригады относится к функции семейного врача

Работа мобильной бригады оплачивается Национальной службой здоровья Украины

В случае если врача нет, или семейный врач отказался вызвать бригаду, несмотря на то, что у вас есть симптомы, характерные для COVID-19, вы можете позвонить на региональную горячую линию COVID-19. Тогда бригаду вызовет диспетчер этой горячей линии. Такие горячие линии есть в каждой области.

Если диагноз подтвержден

Если вы получаете ПЦР-положительный тест, ваш врач предоставит вам рекомендации по самоизоляции.

При легком течении заболевания вы сможете лечиться дома.

Если течение заболевания требует госпитализации, семейный врач должен эту госпитализацию организовать.

Критические состояния – это высокая температура и затрудненное дыхание. В этом случае необходимо вызвать экстренную помощь по номеру 103.

Министерство здравоохранения Украины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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