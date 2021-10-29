"Гнойник, который нужно выдавливать": Мосейчук объяснила, почему в "Право на владу" пригласили противника вакцинации

В свою очередь Михаил Радуцкий подчеркнул, что в странах Европы, например Великобритании, Милютина уже давно отправили бы за решетку за его антивакцинаторскую пропаганду.
Юрист, представитель ОО "Вакцинация: свободный выбор" Захар Милютин, который в студии отстаивал позиции антивакцинаторов, и председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий поспорили в прямом эфире по поводу прививок от COVID-19.
Об этом говорится в ток-шоу " Право на владу" на 1+1.
Радуцкий подчеркнул, что в странах Европы, например Великобритании, Милютина уже давно отправили бы за решетку за его антивакцинаторскую пропаганду.
Михаил Радуцкий : "Я бы хотел напомнить уважаемому юристу, что в таких странах, как Великобритания, Италия, вы уже за это время, что мы находимся в студии, наговорили на 8-10 лет тюрьмы. Вы преступник, на вашей совести — 700 умерших в сутки".
В свою очередь ведущая Наталья Мосейчук объяснила Радуткому, почему Милютина пригласили в студию: "Вы должны посмотреть, каким мраком живет половина страны. Господин Захар здесь, потому что такие люди существуют, это логика нашей редакции. Надо показывать, что мнения господина Захара — это гнойник, который нужно выдавливать. И мы это делаем в прямом эфире".
Ранее Радуцкий напомнил Шуфричу, что фракция ОПЗЖ не голосовала за немало важных медицинских решений.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.