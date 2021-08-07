Главный санврач Украины сообщил, для кого штамм "Дельта" может оказаться смертельным

Главный санврач Украины сообщил, для кого штамм "Дельта" может оказаться смертельным

Высокий уровень смертности от коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом, наблюдается среди непривитого населения.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

Об этом в субботу, 7 августа, Игорь Кузин рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в мире наблюдается высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта" среди тех, кто не вакцинировался от COVID-19.

"Зачастую высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди непривитого населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа", — отметил Кузин.

Главный санврач напомнил, что штамм "Дельта" более заразен, у человека, инфицированного им, болезнь протекает тяжелее, а эффективность действия вакцины снижается на 10 процентов. Но в любом случае вакцина защищает.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация против коронавируса является ключом к защите от всех штаммов COVID-19, включая индийскую мутацию "Дельта". Для этого нужен полный курс вакцинации, после которого начинает формироваться иммунитет к болезни, который позволит избежать осложнений и смерти.

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