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Главный санитарный врач Прикарпатья заявил, что вспышка COVID-19 в области могла произойти из-за массового исполнения коляды

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Главный санитарный врач Прикарпатья заявил, что вспышка COVID-19 в области могла произойти из-за массового исполнения коляды

УНИАН

В селе Подгорье на Прикарпатье вместе заколядовали 4 471 человек.

Главный санитарный врач Ивано-Франковщины Руслан Савчук рассказал, что вспышка коронавируса в области могла произойти из-за установления рекорда по самому массовому исполнению колядок.

Об этом он рассказал в интервью DW.

"Недели два назад я делал предварительные прогнозы о росте заболеваемости. Однако что оно будет столь стремительно, стало очевидно после всех тех мероприятий, которые проводились для установления рекорда Украины по выполнению коляды. В них приняли участие более 4,5 тысяч человек, а по информации организаторов, еще где-то две тысячи не успели зарегистрироваться.Тогда, ориентировочно, где-то семь тысяч человек были там — без масок, без прохождения никакого температурного контроля и наличия сертификатов вакцинации, а затем проводился ряд праздничных мероприятий непосредственно в центре Ивано-Франковска, а также по районам", — сказал Руслан Савчук.

Напомним:

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