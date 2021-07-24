Главный инфекционист Ольга Голубовская объяснила опасность штамма "Дельта" и как от нее уберечься

Главный инфекционист Ольга Голубовская объяснила опасность штамма "Дельта" и как от нее уберечься

Мутации помогают вируса избежать антител — как природных, так и поствакцинальных.

Увеличение количества случаев COVID-19, которое наблюдается в мире в последнее время, медики объясняют новым штаммом "Дельта", который проявляет неуязвимость к антителам и большую агрессивность. Главный инфекционист страны профессор Ольга Голубовская в своем посте на Facebook-странице дала советы, как уберечься от заражения.

По ее словам, вариант "Дельта" имеет около 15 различных мутаций по сравнению с первоначальным вирусом, две из которых помогают вирусу избежать антител - как природных, так и поствакцинальных.

Еще одна мутация усиливает "прилипание" вируса к нашим клетка и способствует образованию синцития — слияние клеток и формировании многоядерной структуры с общей цитоплазмой, некой фабрики по производству клеток.

"Это объясняет буквально взрывное нарастание вирусной нагрузки, что сопровождается выраженной клинической симптоматикой — повышением температуры, интоксикацией, ранними вирусными пневмониями", — отметила Ольга Голубовская, подчеркнув, что заражение штаммом "Дельта" определяется ПЦР-тестом уже на 4 день.

Кроме того, способность вируса "ускользать" от иммунной системы делает его более опасным для организма.

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"В процессе воспроизведения вирусы повреждают клеточный аппарат и создают свои копии, которые, после гибели клетки, попадают в межклеточное пространство и только там подвергаются атаке нейтрализуют антителами. Когда клетки сливаются в синцитий, что находится внутри, вирус избегает действия антител", — пояснила медик.

Уязвимыми для этого штамма также люди, которые получили прививки, поскольку "Дельта" частично ускользает и от антител, вырабатываемых и в ответ на вакцинацию.

Учитывая это, главный инфекционист страны делает следующие выводы:

встречаться с новыми штаммами вируса надо, имея иммунитет;

гуморальный иммунитет после болезни, по данным ряда исследований, длится не менее 11 месяцев, поэтому приоритет в вакцинации нужно предоставлять неиммунным, особенно из групп риска;

пока еще все относительно спокойно — вакцинируйтесь и довакцинируйтесь, кто уже получил первую дозу;

после вакцинации не забывайте усиливать средства индивидуальной защиты в течение первой недели, особенно если она приходится на период интенсивного роста заболеваемости, так как вы уязвимы к инфицированию — избегайте людных мест, носите маски;

нужными является оздоровление, правильное питание, полноценный сон.

Напомним, ранее шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как "Дельта", обнаружено первичным тестированием в Александровской больнице Киева. Диагностировали эту мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.

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