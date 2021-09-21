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Главный инфекционист Львовской области рассказал, как распознать первые симптомы "Дельты"

Главный инфекционист Львовской области рассказал, как распознать первые симптомы "Дельты"

Associated Press

Медик не советует заниматься самолечением, а обращаться в больницу.

В связи с пандемией врачам с опытом тяжело оценить состояние пациента и поставить точный диагноз. Для того, чтобы распознать "Дельту" — нужно провести дополнительные обследования.

Об этом главный инфекционист Львовской области, глава Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал ТСН.ua.

"Об инфицировании могут свидетельствовать любые проявления острой респираторной инфекции: а это — насморк, сухой кашель, повышение температуры, общая слабость, возможно, рвота, понос. И когда человек не может сориентироваться, что это за инфекция, то потенциально такое состояние следует расценивать как начало коронавируса. Прежде всего — нужно оставаться дома, по возможности изолироваться и вызвать врача. Надо сделать, по крайней мере, быстрый тест на коронавирус. Он покажет, нужно ли делать еще тесты на коронавирус и начать применять, по крайней мере, симптоматическую терапию. Затем, оценив результаты анализов, врач примет решение, лечить вас дома или госпитализировать в профильную больницу", — сказал врач.

Ранее главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий заявил, что штам коронавируса "Дельта" оказался значительно мощнее "китайского" начинающего пандемию. Он передается значительно быстрее, чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже сильными антибактериальными препаратами и на 6-7 день заболевания.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир перешел на плато по заболеваемости коронавирусом, одновременно это плато находится на достаточно высоком уровне.

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