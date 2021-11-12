Германия возвращает бесплатные тесты на коронавирус из-за рекордной заболеваемости

Бесплатные тесты на COVID-19 будут снова доступны с 13 ноября.

Германия с завтрашнего дня вновь вводит бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19, поскольку уровень заражения сегодня уже пятый день подряд достигает рекорда.

Об этом сообщает Reutеrs.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Йенс Шпан заявил, что с 13 ноября, через месяц после введения платных тестов, немцы снова смогут делать тест на коронавирус бесплатно.

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы сломать эту вспышку заболеваемости", — подчеркнул Шпан.

Кроме того, он отметил, что поддерживает усиление карантинных мер и для вакцинированных, и для тех, кто уже переболел. В частности, каждый должен иметь отрицательный тест на ковид, чтобы посещать публичные мероприятия.

Следует добавить, что по данным Минздрава Германии полностью вакцинировано от COVID более 67% населения страны. Несмотря на это уже пять дней подряд в стране фиксируют рекордные количества больных коронавирусом.

Напомним, сегодня в Германии начался карнавальный сезон. Приобщиться к веселью можно было только привитым от COVID-19 или недавно переболевшим.

Новости мира: в Германии начался карнавальный сезон

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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