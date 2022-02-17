Германия постепенно отменяет все COVID-ограничения

20 марта страна может отменить все ограничения, связанные с коронавирусом.

Федеральное правительство Германии согласовало отмену большинства связанных с пандемией коронавируса ограничений.

Об этом сообщает dpa.

Ожидается, что процесс отмены ограничений будет проходить постепенно. А последние ограничения отменят с 20 марта 2022 года, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы можем смотреть в будущее с большим оптимизмом, чем в последние несколько недель", – сказал он.

Так, Германия имеет план из трех пунктов, предусматривающий поэтапное снятие ограничений для сборов людей, торговых точек, ресторанов и гостиниц. В то же время эксперты в области здравоохранения будут в дальнейшем призывать людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Шольц также сообщил, что кампания по вакцинации в Германии точно сохранится на следующие осень и зиму. Канцлер подчеркнул, что снятие ограничений не означает отмены определенных стандартов здравоохранения.

Напомним, Канада от 28 февраля смягчит ограничения на въезд для полностью вакцинированных против COVID-19 путешественников.

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