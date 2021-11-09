Гендиректор Pfizer заявил, что вакцинироваться от COVID-19, вероятнее всего, придется ежегодно

Также он отметил высокую эффективность третьей - бустерной дозы.

Главный исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурл заявил, что прививаться от COVID-19 необходимо будет ежегодно.

Об этом гендиректор компании сообщил во время выступления в Atlantic Council.

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Также он отметил высокую эффективность защиты против коронавируса третьей - бустерной дозы. "Я думаю, что третья доза дает очень, очень высокий уровень защиты. Выше, чем первоначально достигнутый, составлявший 95% с двумя дозами. Защита от коронавируса после бустерной дозы сохраняется около года", — сказал он.

Кроме того, глава американской компании Pfizer сообщил о том, как долго будет сохраняться этот уровень защиты от коронавируса. По его словам, через полгода после вакцинации иммунитет к коронавирусу снижается.

Однако, как отметил он, в этом вопросе пока нет доказанных фактов. Только новые исследования могут изменить эти оценки. "Нам нужно подождать и понаблюдать. Но более вероятный сценарий — это ежегодная ревакцинация", — заметил Бурл.

Напомним, компания Moderna во вторник, 9 ноября, обратилась в Европейское агентство по лекарственным средствам с просьбой одобрить использование их вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет.

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