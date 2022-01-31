Финляндия отменяет ограничения для туристов: как попасть в страну

Требование будет действовать для всех родившихся до 2006 года.

Финляндия со вторника, 1 февраля, отменяет COVID-ограничение на пограничный контроль для стран Шенгенской зоны и Евросоюза.

Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, пишет Yle.

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Отмечается, что сейчас при пересечении границы следует предоставлять сертификат о вакцинации или перенесенной болезни вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Впрочем, уже с 1 февраля путешественники из стран Шенгена и ЕС должны предоставить справку о полной вакцинации или перенесенной болезни в течение последних шести месяцев или отрицательный результат теста, который сделан сделан не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. Требование будет действовать для всех родившихся до 2006 года.

Между тем, ограничения для путешественников из других стран будут продлены до 14 февраля.

Следует заметить, что в Финляндии до 21:00 продлили время работы ресторанов, а баров – до 18:00. Впрочем, употреблять спиртные напитки можно только к 20:00. К слову, попасть в заведение можно только с сертификатом о вакцинации. Кроме того, с 1 февраля начнут работать фитнес-залы, бассейны, игровые площадки.

Как сообщалось, Германия ужесточила правила для иностранцев, в том числе и украинцев. По обновленным правилам, граждане Украины обязаны выполнять требования по электронной регистрации и прохождению карантина. С 30.01.2022 Украина отнесена к списку стран повышенного риска для Германии.

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