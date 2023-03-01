ФБР "придумывает истории": Китай отреагировал на заявление США об утечке коронавируса из лаборатории

Китайское Министерство иностранных дел заявило, что американское ФБР "придумывает истории" о происхождении коронавируса. Так в Пекине отреагировали на то, что разведывательное сообщество США сообщило о вероятной утечке COVID-19 из китайской лаборатории.

Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

Она отметила, что ВОЗ в своем отчете по расследованию происхождения COVID подчеркивают маловероятность лабораторного происхождения вируса. Чиновница перевела обвинения в адрес Вашингтона.

"Сейчас все больше и больше подсказок от международного научного сообщества указывают на происхождение вируса из источников по всему миру. Многие подняли вопросы и беспокойство относительно биологических военных баз США в Форт-Детрике и по всему миру. США должны сотрудничать с ВОЗ, чтобы как можно скорее пригласить экспертов со всего мира в США для изучения происхождения и своевременно, открыто и прозрачно делиться результатами исследования с международным сообществом», – заявила Мао Нин.

По ее словам, Китай решительно выступает против любой формы "политического манипулирования проблемой определения происхождения" коронавируса. А разведывательное сообщество США обвинило в "сочинении историй". Мол, к его выводам очень мало доверия.

К слову, директор ФБР Кристофер Рэй заявил: вероятнее всего, что коронавирус утек из лаборатории в Ухане. В министерстве энергетики США 26 февраля также назвали этот инцидент наиболее вероятной причиной пандемии в мире.

Напомним, ВОЗ остановила вторую фазу расследования о происхождении коронавируса. Причина такого решения – проблемы со сбором данных в Китае. Отмечается, что для сбора необходимых данных о происхождении COVID-19 прошло уже много времени. Но в то же время у ученых достаточно информации, чтобы предотвратить возможные вспышки вируса в будущем.

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